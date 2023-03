Zware straf voor drugsbezit op trein en bij winkeldiefstal

De dertiger raakte op 28 september vorig jaar in Brugge verwikkeld in een discussie met een andere treinreiziger over drugs. Tijdens een controle bleek hij in het bezit te zijn van 8 gram amfetamines, bijna 8 gram hasj en een zakje cannabis. Tijdens een huiszoeking troffen speurders nog eens twee zakjes cannabis aan.

Kevin V. was op 11 maart vorig jaar ook al eens geklist bij een winkeldiefstal in Torhout. Toen had hij speed op zak. De Bruggeling was niet aan z'n proefstuk toe. In 2019 kreeg hij al eens 2 jaar voorwaardelijk voor drugsfeiten. Twee jaar later werden z’n voorwaarden echter ingetrokken, toen bleek dat hij ze niet naleefde.