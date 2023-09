voetbal jupiler pro league Doelman Warleson (Cercle Brugge) heeft al drie ‘clean sheets’ dit seizoen: “Ik ben altijd geduldig gebleven”

Hij viert vandaag zijn 27ste verjaardag, de Braziliaanse keeper van Cercle Brugge. Warleson Steillion Lisboa, kortweg Warleson, is na drie jaar in de schaduw eindelijk de titularisdoelman geworden bij de Vereniging en heeft dit seizoen al drie wedstrijden met een ‘clean sheet’ kunnen afsluiten. “Ik voel me hier uitstekend en ook mijn gezin is helemaal ingeburgerd in Brugge”, lacht de Braziliaan.