Zware brand zorgt voor ravage in Assebroek: “Sluit ramen en deuren”

Brugge Archeolo­gen verrast door vondst aan On­ze-Lie­ve-Vrouwekerk: antropomor­fe graven uit middeleeu­wen

20 oktober Tijdens opgravingen van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nabij de gelijknamige kerk in Brugge zijn archeologen afgelopen week tot hun eigen verbazing op antropomorfe graven gebotst. Die waren in Vlaanderen slechts in gebruik tot in de 13de eeuw. Dankzij de vondsten kan mogelijk eindelijk achterhaald worden hoelang de kerk er al staat.