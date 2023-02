Zondag geen treinverkeer tussen Brugge en de kust door werkzaamheden: NMBS zet vervangbussen in

Brugge Brugs koppel dat Zuid-Fran­se droom waarmaakte, lanceert eerste witte en rode wijn: “Bij ons eerste bezoek aan het domein waren we al verkocht”

Ze glunderen, Bruno Claeys en Ilse Bouchez. Het koppel komt deze maand naar thuisstad Brugge om er hun eigen witte en rode wijn te laten proeven. Bruno en Ilse, beiden 54 jaar, beslisten vorig jaar om het biologisch wijndomein La Martine over te nemen in het zuiden van Frankrijk. “De opstart is veelbelovend”, zeggen ze.

7 februari