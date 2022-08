Zo’n 100 Oekraïners bedanken Bruggelingen met gebak en brood voor gastvrijheid en opvang tijdens oorlog: “In geen enkele stad is de hulp zo tastbaar als hier”

Brugge Eindelijk! Na twee jaar wachten rollen de roltrappen aan Brugs Stations­plein weer: “Enorm tevreden dat er eindelijk oplossing is”

Ruim twee jaar waren ze buiten werking, de roltrappen aan het Stationsplein van Brugge, maar maandagochtend bleek het defect eindelijk opgelost. “Het was een moeilijk dossier, maar ik ben blij dat er nu eindelijk een oplossing is gevonden en dat de nodige herstellingen zijn uitgevoerd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD), die het dossier van nabij opvolgde. “Het was complexer dan mensen denken, aangezien we als stad geen eigenaar waren van de roltrappen.”

