Zomerse kunstpop-up FAY-ART trekt opnieuw in kasteel Les Fayards

Een totaal van 36 kunstenaars werd uitgenodigd om deze zomer te exposeren in FAY-ART. Iedere drie weekends durende tentoonstelling wordt vooraf gegaan door een vernissage op vrijdagavond in aanwezigheid van tal van kunstenaars. Aanvullend op de tentoonstellingen worden er in de weekends vooraf informatiesessies en lezingen gegeven rond onder meer exposeren, het kunstenaarsstatuut en subsidiewerking, naast technische en praktische workshops over een expositie opbouwen of over het organiseren van een vernissage.