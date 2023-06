Zomerpret voor de kids: ontdek 7 leuke tips voor de zomervakantie in Brugge en aan de kust

Schonk Demir cadeau van 38 miljoen euro aan De Wever? “Na meeting verhuisde prestige­pro­ject plots van Brugge naar Antwerpen”

Binnen enkele jaren kan u in Antwerpen het Vlaams Culinair Centrum bezoeken. Een prestigeproject van 38 miljoen euro van de Vlaamse overheid. “Dat centrum moest eigenlijk in Brugge komen”, zegt oppositiepartij Groen. Zij analyseerden honderden mails en documenten. “Na een meeting met de stad Antwerpen is minister van Toerisme Demir (N-VA) plots van gedacht veranderd.” Deed Demir burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) een cadeau?