Zoekactie naar bootje met 25 vluchtelingen voor kust van Zeebrugge: “Opvarenden belden noodcentrale en vroegen om hulp”

Brugge/Knokke Astrid Coppens stelt eigen collectie voor Woody voor in Brugge en Knokke

24 oktober De unieke capsulecollectie Billie-Ray x Woody van Astrid en Bram Coppens in samenwerking met Woody is zaterdag voorgesteld in de Woody-winkel langs de Noordzandstraat in Brugge. Astrid Coppens is vandaag ook te gast in Woody Knokke van 15.30 tot 17.30 uur.