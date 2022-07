Zo willen VDAB en West-Vlaanderen tekort aan technisch geschoolde werknemers opvangen: “Hier leren ze programmeren en lassen”

BruggeVDAB heeft een gloednieuw ‘training lab’ geopend in haar opleidingscentrum in de Eriestraat in Brugge. Dat bevat hoogtechnologische apparatuur die ingezet zal worden voor opleidingen in programmeren, 3D-printing en lassen en metaalbewerking. Hiermee willen de initiatiefnemers het nijpend tekort aan technische profielen opvangen.

Met de aankoop van onder meer een lasrobot, een lasersnijtafel en verschillende simulatoren is het nieuwe lab vooral gericht op de metaalverwerkende industrie en de machinebouw. Deze sector is in onze provincie goed voor 29.437 werknemers en heeft – net als veel andere sectoren – af te rekenen met een pak knelpuntvacatures. Zo ontving VDAB in het afgelopen jaar bijvoorbeeld 3.194 vacatures voor de beroepsgroep metaalbewerkers. Met de nieuwe uitrusting kan VDAB werkzoekenden en werknemers beter voorbereiden op een werkvloer die steeds digitaler wordt. Operatoren moeten meer en meer samenwerken met robots.

Provincie koopt aan

“Goed geschoolde werknemers zijn van cruciaal belang om het concurrentievermogen en de slagkracht van onze bedrijven te vrijwaren”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, dat het materiaal aankocht. “Als provincie zetten we levenslang leren dan ook hoog op de agenda. Om die reden beslisten we twee jaar geleden om via het Europees project UPSKILL een stevige boost te geven aan het opleidingsaanbod in onze provincie. Broodnodig voor onze industrie, maar tegelijk willen we hierdoor voor zoveel mogelijk mensen het pad effenen richting een duurzame tewerkstelling.”

Ook voor studenten

Het training lab zal onder meer ingezet worden voor de opleiding van werkzoekenden. “Deze opleidingen zijn praktijkgericht, met de machine centraal. Deze praktijkervaring kan meteen vertaald worden naar de werkvloer”, licht Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen toe. “Naast reguliere opleidingen bieden we ook korte workshops aan om mensen kennis te laten maken met deze innovatieve technieken. Zo wakkeren we hun goesting aan om zich bij te scholen. Burgers kunnen ook één dag gratis een opleiding volgen, om van het aanbod te proeven. We zetten ook sterk in op opleidingen in hybride vorm. Thuis of in het leslokaal bereiden cursisten hun opdrachten voor. In het centrum spenderen we optimaal alle beschikbare tijd aan het leren werken met de machines.”

Ook het onderwijs is welkom. Secundaire scholen kunnen 10 dagen gratis gebruik maken van deze machineparken. Hoger onderwijsstudenten zijn dan weer welkom om de machines te gebruiken voor eindwerken en onderzoeksprojecten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.