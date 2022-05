Zo VeloVeilig is Brugge: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

Brugge Brugse organisa­tie schenkt kinderen van basis­school Ganzenveer elke dag een stuk fruit: “Lege boterhamdo­zen? Daar willen we iets aan doen”

De kinderen van de lagere school De Ganzenveer krijgen sinds vorige week elke middag een stuk fruit om te eten. Het wordt hen aangeboden door de organisatie JOY, in samenwerking met Health in a box, een West-Vlaamse maaltijdboxenproducent. Recent kwam nog in het nieuws hoe triestig het gesteld is met de inhoud en voedingswaarde van de boterhamdozen van vele schoolkinderen. En daar willen deze twee organisaties iets aan doen.

20 mei