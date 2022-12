Zo trots is Karl (64) op zijn 2.500 kerststallen dat iedereen mag meegenieten: “Als er ergens een huis wordt leeggemaakt, rep ik me er naartoe”

Lauwe/Kortrijk ASSISEN. 7-jarig dochtertje van Dana (34) woont nu bij haar tante: “Ze heeft recent op school verteld dat haar mama vermoord is”

Zeven maanden lang ontkende Pieter Platteeuw (37) ook maar iets te maken te hebben met de dood van z’n vrouw. Haar familie probeerde hij wijs te maken dat ze zichzelf iets aangedaan had. In werkelijkheid had Platteeuw Dana Van Laeken (34) wekenlang vergiftigd met wonderbonen. Woensdag kwamen de moeder en zus van het slachtoffer getuigen in het Brugse assisenhof. Zij kwamen vertellen dat zij nooit geloofden in een zelfmoord. Herbeleef de volledige procesdag nog eens hieronder.

