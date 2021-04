Zij proeven al van de vrijheid: 88 Brugse zwanen na vijf maanden ‘quarantaine’ terug op de Brugse reien

De bekendste Brugse inwoners zijn terug. Door een uitbraak van de vogelgriep in ons land, in november van vorig jaar, moesten de zwanen de Brugse reien verlaten. Ze werden toen gevangen en ondergebracht in een vijver bij de Brugse Groendienst. Bijna vijf maanden lang verbleven ze in quarantaine. Waar hebben we dat woord nog gehoord? “Dat ze terug vrij zijn is een moment waar de Bruggelingen naar uitkeken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het was niet meer hetzelfde zo zonder onze witte zwanen. Ze stellen het nog steeds goed.”

Quote We schermen de voeder­plaat­sen af met netten om maximaal te voorkomen dat wilde vogels bij onze zwanen kunnen Burgemeester Dirk De fauw

Dat is ook het voornaamste doel van de grote invrijheidsstelling: de gezondheid van de zwanen staat voorop. “Ze vangen en weer loslaten houdt toch altijd wat risico’s in”, zegt Van Volcem. “We willen de dieren zo min mogelijk stress bezorgen. Want door de stress zouden ze kunnen sterven.” Dat bleek bij een vorige verplichte ophokplicht, een paar jaar geleden. Toen de zwanen aan het Stil Ende de vrijheid kregen, bezweek één van hen enkele minuten later en lag roerloos in het water. Dat gebeurde woensdag gelukkig niet.

Volledig scherm Daar zwemmen ze weer aan 't Stil Ende: de fiere witte zwanen. © Jan Van Maele

Geen overschotten

De vogelgriep is evenwel nog niet helemaal uit ons land. Het blijft dus nog even opletten. “Het besmettingsrisico is eerder laag”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Om het risico op besmetting in te perken, houden we wilde vogels zo veel mogelijk op afstand. We zullen dan ook de voederplaatsen afschermen met netten om maximaal te voorkomen dat die wilde vogels bij onze zwanen kunnen. De voederplaatsen zijn zo gemaakt met een dak dat het voedsel afgeschermd wordt. Voederen gebeurt ook meer gerantsoeneerd, zodat het eten maximaal opgegeten wordt en er zo min mogelijk overschotten zijn. We houden de vogels sowieso van heel nabij op.” Het voedselagentschap FAVV geeft mee dat ze de maatregelen rond de ophokplicht de volgende weken zullen herevalueren.

Volledig scherm Zo worden de zwanen tot aan 't Stil Ende gebracht. © Jan Van Maele

20 baby’s

En nu is het vooral hopen dat de zwanen voor kleintjes zorgen, want het broedseizoen is aangebroken. Dat loopt tot mei. “In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20 jongen geboren bij onze Brugse zwanen”, zegt Van Volcem. “Een nest van een zwaan telt zo’n 5 tot 7 eieren. Langs de oevers maken onze zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weet onze dienst dat de zwanen snel de draad weer zullen opnemen om nesten te bouwen en te broeden. Dus we verwachten geen complicaties of nadelige gevolgen.”

Volledig scherm Mercedes Van Volcem en Dirk De fauw laten de zwanen los. © Jan Van Maele

Volledig scherm Voor hen wacht de vrijheid. © Jan Van Maele

Volledig scherm Zo worden zwanen in Brugge losgelaten. © Jan Van Maele