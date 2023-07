Zieke ere-burgemeester Patrick Moenaert (74) viert samen met zijn Marie-Anne gouden huwelijksjubileum: “Dankbaar voor zoveel schone jaren”

In het bijzijn van zijn voltallige familie en een aantal dichte vrienden vierde de Brugse ere-burgemeester Patrick Moenaert (74) zaterdag zijn gouden huwelijksjubileum met Marie-Anne Jacobs (74) in restaurant Ober in Sint-Michiels. De glinsteroogjes van de zichtbaar verzwakte Moenaert, al een hele poos ziek, fonkelden bij zoveel geluk. “Marie-Anne was hard to get.”