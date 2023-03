Zeventiger vrijgesproken voor kinderporno

Ex-Rode Duivel krijgt 8 maanden cel voor ruzie in z'n stamcafé: "Slachtof­fer liep neus- en oogkas­breuk op”

Ex-Rode Duivel en voormalig Club Brugge-speler Jason Vandelannoite (36) heeft in de Brugse rechtbank 8 maanden cel gekregen voor een vechtpartij op café in Brugge. De gewezen verdediger sloeg een andere man een neus- en oogkasbreuk. “Ik dacht dat hij mij wilde slaan”, verklaarde Vandelannoite in z'n verhoor.