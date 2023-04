Zeven maanden na zware hersenbloeding mag Brugs ereschepen Philip Pierins weer naar huis: “Een enorme opluchting”

Club Brug­ge-spe­lers maken grote droom van ongenees­lijk zieke Janis (22) waar: “Toen de spelers rond hem kwamen staan, wist hij niet waar eerst te kijken”

De grootste droom op de bucketlist van Janis De Zitter (22) is afgevinkt. De jongen, hij heeft een zeldzame vorm van de ongeneeslijke Huntington ziekte, mocht in het Jan Breydelstadion het veld op met zijn idolen van Club Brugge. Elk mooi moment is meegenomen, want Janis heeft het fysiek zwaar. “Door zijn snelle gewichtsverlies moeten we sondevoeding opstarten”, vertelt zijn mama.