Zeven maanden na opening is deze kerk dé place to be voor optredens in Brugge: “We hebben enkele miljoenen geïnvesteerd en ons concept slaat gigantisch aan”

“De opstart van OWLA was bijzonder intens. Het kostte ons bloed zweet en tranen maar de locatie is nu echt tot in de puntjes af. We hebben zelf 2 verschillende muziekinstallaties getest om te kijken welke de beste was. Tot vorige week hebben we nog lichten bijgehangen”, zegt de jonge ondernemer Mon. Samen met zijn broer investeerde hij enkele miljoenen in dit project. “We hebben stress gehad want na Corona was het natuurlijk afwachten hoe het publiek zou reageren maar dit najaar is de bevestiging dat de mensen vlotjes de weg gevonden hebben naar OWLA. We zullen minstens 5 jaar keihard moeten werken om die investeringen terug te winnen.”

Volledig scherm De voormalige kerk werd omgebouwd tot een prachtige eventlocatie. © Benny Proot

Bezoekers uit ruime regio

De bezoekers kwamen de voorbije maanden hoofdzakelijk uit Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Dit weekend verwelkomen de broers opvallend veel Duitsers die speciaal voor de 2 concerten van Helmut Lotti naar Brugge afgezakt zijn. Zowie: “We hebben campagnes gedaan op de bussen, langs de openbare weg en via de sociale media om onze locatie beken te maken bij het grote publiek. Ik denk wel dat de ruime regio rond Brugge OWLA ondertussen kent. We krijgen veel 30 -en 40-plussers over de vloer. Voor ons concept ‘Schlagertje Vier’ op zondagnamiddag ligt de leeftijd natuurlijk een pak hoger’. Bruggeling Dominique Vandeweghe (37) kwam samen met zijn vrouw Evelyne Verhaeghe (42) en haar moeder Jeannine Clarysse(85) al meermaals naar OWLA. “We hebben hier al Dana Winner, Wim Soetaer, Jo Vally en Gary Hagger gezien. Het is een groot voordeel dat het zo dicht bij huis is voor ons. De prijs voor de tickets is absoluut toegankelijk. We zijn dan ook van plan om zeker nog terug te komen. We hebben zelfs al kaarten besteld voor het Valentijnsconcert.” Voor vriendinnen Anneke Vandeweghe (64) uit Waarschoot en Francine Vandeneeckhout (65) uit Eeklo is het de 1ste keer OWLA. “We zijn onder de indruk van de prachtige setting in deze locatie. We zijn grote fans van Helmut Lotti en kijken dus enorm uit naar het concert zo meteen.”

Volledig scherm Bruggelingen Jeannine Clarysse, Evelyne Verhaeghe en Dominique Vandeweghe zijn trouwe bezoekers van OWLA. © Benny Proot

Volledig scherm Voor Francine Vandeneeckhout en Anneke Vandeweghe was het de eerste keer dat ze naar een event in OWLA kwamen. © Benny Proot

De uitbaters doen er alles aan om een goede verstandhouding met de buren te onderhouden. Zo kijken ze er nauwgezet op toe dat bezoekers niet op de stoep parkeren in het Bilkske. Ze hebben een sas geïnstalleerd om te vermijden dat het geluid via de koer voor hinder zou kunnen zorgen. “Aan de voordeur hebben we een portier gezet zodat ook via die weg geen decibels kunnen ontsnappen. We geven de buren ook altijd de eerste kans om tickets te bestellen voor onze events zodat ze op de eerste rij kunnen genieten”, vertelt Zowie.

Kerstmarkt met gratis optredens

Van 19 tot 23 december pakt OWLA dagelijks van 14 tot 20 uur uit met een kerstmarkt. Naast diverse kraampjes in de tent op de koer zijn er gratis optredens van onder meer Laura Lynn, Luc Steeno, Laura Omloop en Dean. Op zaterdagavond 17 december is er een Foute Kerstparty met optredens van 2 Fabiola, Paradisio, Alice Deejay en Dorothee Vegas & Like Maarten. Op de planning van het voorjaar 2023 staan onder andere Soulsister, Belle Perez, Laura Tesoro, Guy Swinnen, The Dinky Toys, Barbara Dex, Günther Neefs, Johny Logan, Stan Van Samang en Laïs. “Volgende zomer pakken we met iets heel groots uit maar dat wordt pas midden februari bekendgemaakt”, besluit Zowie.

Volledig scherm De voormalige kerk werd omgebouwd tot een prachtige eventlocatie met oog voor details. © Benny Proot

Johny Logan is alvast heel enthousiast over de locatie en de perfecte akoestiek want in april stond hij er al eens op het podium. De singer-songwriter met de bijnaam ‘Mister Eurovision’ is van plan om ook in 2023 regelmatig terug te keren naar OWLA. “Ik ben dol op jullie heerlijke chocolade. Brugge is een prachtige stad en de mensen zijn hier heel vriendelijk. Mijn partner en ik komen hier dan ook heel graag op bezoek.” Openen deed de internationale topartiest vrijdagavond met zijn tijdloze klassieker ‘What’s another year’ en natuurlijk ontbraken ook ‘Hold me now' en de kerstsongs ‘Driving Home for Christmas’ en ‘Little Drummer Boy’ niet. Een overvolle zaal genoot mee van de vocale grootmeester die tussen de songs bijzonder grappig uit de hoek kwam.

Volledig scherm Johny Logan schitterde op het podium van OWLA. © Benny Proot

Volledig scherm Johny Logan bracht er natuurlijk zijn klassiekers 'What's another year' en 'Hold me now'. © Benny Proot

“Ik heb mijn ogen uitgekeken toen ik hier daarnet binnenkwam want ik vind dat het moderne aspect van het balkon heel harmonieus past bij het authentieke kader van de kerk”, zegt een enthousiaste Helmut Lotti die 2 dagen na mekaar optreedt in OWLA. “Het klinkt ook fantastisch en dat is niet vanzelfsprekend in een kerk.” Onze stad is geen onbekend terrein voor Lotti want hij zetelde al in de jury van het filmfestival Mooov en de familie van zijn vorige echtgenote woont hier. “Mijn favoriete plekje is de binnenkoer van brouwerij De Halve Maan op het Walplein.” Voor zijn muzikale collega Logan heeft hij trouwens niks dan lof: “Johny en ik kennen elkaar al heel lang. Ik vind hem één van de beste zangers die er rondlopen. Wat hij nu op zijn 68ste nog altijd kan, is om een beetje jaloers van te worden.” Volgend jaar trekt de zanger naar culturele centra in ons land om er zijn grootste hits te brengen begeleid door een kleine band.

Volledig scherm Johny Logan samen met Helmut Lotti. © Benny Proot

Volledig scherm Johnny Logan op het podium van OWLA. © Benny Proot

