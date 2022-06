Zeven maanden cel voor man die met alarmpistool over straat liep in Brugge

BruggeEen 36-jarige Bruggeling is veroordeeld tot zeven maanden effectieve gevangenisstraf voor verboden wapendracht. Michael D. werd opgepakt toen hij nogal opzichtig met een alarmpistool over straat liep.

Een getuige zag hoe de beklaagde op 9 mei 2022 met een pistool in zijn handen door de Blankenbergse Steenweg in Brugge liep. D. leek zijn wapen zelfs te laden. De politie was snel ter plaatse om de Bruggeling in te rekenen. In zijn broekzak werd bovendien nog een aardappelmes aangetroffen.

Michael D. was niet bijster opgezet met zijn arrestatie. Hij riep dat hij de inspecteur wel zou vinden en zijn kop zou afknallen. Tijdens zijn verhoor verklaarde de beklaagde nog dat hij het alarmpistool gevonden had aan de Ezelpoort.

Het openbaar ministerie merkte op dat D. al negentien veroordelingen opliep, vooral voor drugsfeiten. Op 7 oktober 2021 kreeg hij nog acht maanden cel met uitstel omdat hij voor zijn broer bijna 18 gram heroïne en 8 gram cannabis de gevangenis had binnengesmokkeld. Naar aanleiding van de huidige zaak werden zijn voorwaarden in het vorige dossier al ingetrokken. De straf werd dus omgezet in acht maanden effectieve gevangenisstraf.

Meester Mathieu Langerock pleitte dat zijn cliënt in dronken toestand handelde. D. moest zelfs de gevels van de woningen vasthouden om overeind te blijven. De verdediging vroeg tevergeefs om een mildere bestraffing dan de vordering van zeven maanden cel. De beklaagde gaf in zijn laatste woord toe dat hij het wapen beter gewoon had laten liggen. “En ik versta dat die mevrouw verschoten was toen ze me daarmee zag”, klonk het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.