Zeven jaar cel gevorderd voor mensensmokkel met bootje dat twee dagen ronddobberde

Korenslang dringt woning binnen in Brugge

De Brugse brandweer heeft zaterdagmiddag een slang in veiligheid gebracht die een woning was binnengedrongen. Het was de bewoner van het huis die de opmerkelijke ontdekking deed en meteen alarm sloeg. “Hij is zelf geen reptielenhouder en wist dus niet wat hem overkwam”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel, waar het dier nu wordt opgevangen.