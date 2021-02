Zes transmigranten uit koelwagen gered in Zeebrugge: “Dit is levensgevaarlijk”

In de haven van Zeebrugge zijn zaterdag zes transmigranten gered uit een koelwagen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het ging om Koerden die in Frankrijk in het koeltransport werden gestopt. Allen verkeerden ze in goede gezondheid.

Nauwelijks enkele dagen na het aantreffen van acht transmigranten uit Irak en Iran in een koeltransport in Zeebrugge, deed er zich zaterdag een gelijkaardig incident voor. Zes transmigranten van Koerdische afkomst werden in Frankrijk in een koeltransport met broodjes gestopt. Het transport had als bestemming het Verenigd Koninkrijk, maar moest via een overslagbedrijf in Zeebrugge passeren.

In de koelwagen was het 15 graden Celsius. De transmigranten sloegen zelf alarm en ook de chauffeur had lawaai gehoord. Een aantal transmigranten nam bij het openen van de deuren de vlucht, maar ze konden wat verderop door de lokale politie gevat worden. De vluchtelingen zelf verkeerden in goede gezondheid. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de chauffeur betrokken was bij de mensensmokkel.

De lading broodjes, 19 paletten, zal allicht vernietigd moeten worden, gezien de 6 personen er gedurende vele uren tussen zaten en één of meerderen onder hen hun behoefte gedaan hadden in het koeltransport. Procureur Frank Demeester benadrukt het gevaar van vervoer in een koeltransport. "Dit is levensgevaarlijk. "Zonder hulp van buitenaf kunnen personen vaak het transport niet verlaten. Deze feiten volgen zeer kort op de vorige feiten waar mensen wèl in ademnood geraakten. Aan dit tempo lopen we nog vaker het risico dat het ooit eens fataal afloopt.”