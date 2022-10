Zes kunstwerken maken kans om hét herkenningspunt van Zeebrugge te worden (en u kan er uw mening over geven)

ZeebruggeEr zijn nog zes kunstenaars en evenveel kunstwerken in de running voor de felbegeerde plek op de rotonde van de Baron De Maerelaan, als hét herkenningspunt bij het binnenrijden van Zeebrugge. In 2024 moet daar een kunstwerk de bezoeker welkom heten aan de badplaats. “Het potentieel is vandaag onderbenut, een kunstwerk zal daar verandering in brengen”, meent schepen van Zeebrugge Mieke Hoste.

De rotonde aan de Baron de Maerelaan is uiteraard het belangrijkste ankerpunt voor al wie een zonnig dagje Zeebrugge voor ogen heeft. Bewoners, bezoekers en havenverkeer passeren er dagelijks. Al in maart besliste de stad Brugge dat daar een kunstwerk moet komen, eentje dat voortaan als herkenningspunt voor Zeebrugge moet dienen. Ook de Vlaamse overheid stapt mee in het project. Zij belonen het project met 60.000 euro aan steun.

“Dit is één van de projecten die Zeebrugge wat meer kleur en aantrekkingskracht moet geven", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Verschillende stadsdiensten slaan hiervoor de handen in elkaar. Zijn betrokken bij dit project: Visit Bruges, Openbaar Domein, Brugge Plus en de Cel Cultuurbeleid.” Ook Port of Antwerp-Bruges, Unizo en bouwonderneming Artes steunen het project met respectievelijk 30.000 en twee keer 10.000. De stad Brugge legt nog eens 12.000 euro bij. Op de dijk van Zeebrugge, aan de Saint George’s Day-wandeling maak je als bezoeker kennis met de zes kanshebbers.

Dat zijn Tide Bell van Paul Casaer, Room for the harbeacher van Architectenatelier Dertien12, RadarLove van Kelly Schacht, Oasis van Filip Vervaet en de internationale deelnemers Strandhuis van Conor McNally (Engeland) en A pink sky forever and everyone van Huber.Hubert uit Zwitserland. “Deze panelen blijven opgesteld op de dijk tot eind november”, vult schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) aan. Via een QR-code kan iedereen reageren op de voorstellen.”

Het idee kwam van de Zeebrugse handelaars zelf. Daarom ook investeert Unizo Brugge mee. De voorselectie werd gemaakt door onder meer Els Wuyts en Shendy Gardin, curatoren van de Triënnale in Brugge. “Het potentieel van deze plek is vandaag onderbenut, een kunstwerk zal daar verandering in brengen”, meent schepen van Zeebrugge Mieke Hoste (Vooruit). In december buigen de verschillende partners zich over de finale keuze. De mening van het publiek wordt daarin ook meegenomen. De realisatie van het kunstwerk start ten laatste rond deze periode in 2023, zodat het kunstwerk begin maart 2024 ingehuldigd kan worden.

