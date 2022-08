Zes Brugse scholen krijgen geld om gebouwen te renoveren

“Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Weyts. Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen.