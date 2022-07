Zandfeesten lokken veel volk dankzij het mooie weer en standhoudster Odette (80) staat er al 35 jaar

De unieke locatie in het hart van onze stad en de nabijheid van het station blijven grote troeven voor de Zandfeesten. Odette Devroe, die 22 jaar lang een brocantewinkel uitbaatte in Roeselare, windt er geen doekjes om: “Dit blijft de beste markt want verzamelaars die komen speciaal naar Brugge omdat ze weten dat ze hier waardevolle en zeldzame objecten zullen vinden. ‘s Morgens komen de koopjesjagers die op zoek zijn naar een specifiek item en ‘s namiddag zien we hier natuurlijk veel toeristen. Ook zij kopen en dat in tegenstelling tot andere brocantemarkten waar het in de namiddag vooral wandelaars zijn die eens passeren om de sfeer op te snuiven.” Haar zoon, die de stand ernaast beheert, vult aan: “Het weer is ideaal vandaag want te warm mag het ook niet zijn. Ik herinner me dat we hier ooit eens storm hadden en tegen 10 uur was het al afgelopen. Ook de regen kan een spelbreker zijn: dan komt er weinig volk terwijl we wel ons volledige standgeld moeten blijven betalen.”