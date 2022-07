Zaakvoerders meten schade op na brand in Starz Club: “Dit is een nachtmerrie”

Hoe de brand in Starz Club maandagmiddag precies ontstond, is ook voor de zaakvoerders een raadsel. “Het is sowieso begonnen in ons keukentje”, vertelt Shorash Mohammed. “Meer weten we zelf nog niet. Er is in die ruimte geen gas aangesloten. Er stonden enkel een koelkast, diepvries en ijsmachine. Wij denken dus eerder in de richting van een kortsluiting.”

Club Ivy

Zeker is wel dat de schade in het danscafé groot is. “Ik ben zelf nog niet durven gaan kijken, maar heb foto’s gezien. Ik ben er echt ziek van. Door de enorme hitte van de brand is binnen veel materiaal gesmolten. Er is ook veel rook- en waterschade. We weten dus echt nog niet wanneer we opnieuw kunnen opendoen. Dit is een echte nachtmerrie. Ik was daags voor de brand nog gaan helpen in het café. Alles leek normaal. Ik kan dit echt niet vatten.”

De klanten van Starz Club zullen tijdens de sluiting terecht kunnen in de nabijgelegen Kuipersstraat. Daar zal het danscafé tijdelijk ondergebracht worden in Club Ivy. “We zullen proberen om daar ook wat meer tijdens de week open te doen”, vertellen de zaakvoerders. “Op die manier hopen we het verlies wat te compenseren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.