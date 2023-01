Wouter Deprez gaat voor tiende uitverkocht Concertgebouw in Brugge

Organisator Comedyshows.be wist in korte periode het Concertgebouw om te toveren tot dé comedy tempel van Brugge. De verhuis van de Stadsschouwburg naar het Concertgebouw bleek een schot in de roos. “We kregen al meer dan 10.000 bezoekers over de vloer voor deze reeks shows van Deprez”, klinkt het. In ‘Speech’ maakt Wouter Deprez een stand van zaken op. Hoe ver staat hij met de redding van de honingbij? Liggen zijn kinderen dankzij hun vrije school op koers om zijn zaak later over te nemen? Kan hij zijn vrienden helpen met de puinhoop die ze van hun relatie maakten?

Ook Alex Agnew, Lieven Scheire, Wim Helsen, Dries Heyneman en nieuwe sensatie Hans Cools houden halt in het Concertgebouw. De debuutvoorstelling van Cools, ‘Cools & zonen’, ging eerdere deze maand in première en ontving lovende kritieken. Zijn eerste voorstelling in Brugge is inmiddels uitverkocht maar er is een tweede bijgekomen in Concertgebouw. Tickets en info via www.comedyshows.be