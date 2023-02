Wout Vandersteene neemt na 20 jaar afscheid bij het JEF festival: “Wat een evolutie heeft dit festival doorgemaakt”

Jarenlang was Wout Vandersteene een vaste waarde en het gezicht bij het jeugdfilmfestival in Brugge. Gedurende twintig jaar nam hij tijdens de krokusvakantie de coördinatie van het JEF festival in Cinema Lumière op zich. Nu hem nieuwe professionele uitdagingen wachten, geeft hij de fakkel door aan Tine Van Dycke. Het JEF festival is tijdens de krokusvakantie aan zijn 35ste editie toe. Tussen 18 en 26 februari kan je op tal van locaties in Vlaanderen de nieuwste jeugdfilms ontdekken en zelf films leren maken in een van de workshops.

“Het begon allemaal tijdens een opleiding Event Management bij Syntra West”, zegt Vandersteene. Ik ontmoette er een lid van vzw Q-Tag, die toen in Brugge het festival organiseerde. Samen maakten we een eindwerk over de organisatie van het Europees Jeugdfilmfestival. Sindsdien zette ik mij in als locatieverantwoordelijke van het festival in Cinema Lumière, als ondersteuning tijdens de festivalopening in Antwerpen en als lid van de Raad van Bestuur van JEF", zegt hij. “De evolutie die het festival heeft doorgemaakt, is fantastisch.”