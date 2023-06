Woning van jong gezin met kind volledig verwoest na blikseminslag: “Buren vertelden hen dat hun dak in brand stond”

In de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries is zondagavond een zware brand uitgebroken in het dak van een rijwoning. De schade is bijzonder groot, want zowat het volledige dak viel ten prooi aan de vlammen. “De woning van het jong gezin met kind is onbewoonbaar”, zegt brandweermajoor Marc De Langhe.

Op het moment van de brand trokken zware onweersbuien over de regio. Omstreeks 21.15 uur hoorde een buurtbewoner een luide knal. “Ik was aan het studeren en dacht eerst dat het bij ons was”, vertelt de jongeman. “Toen ik buitenliep, zag ik echter vlammen uit het dak van de buren komen.” De brandweer had intussen al verschillende meldingen ontvangen over de uitslaande brand. Verschillende ploegen snelden ter plaatse.

Dak ingestort

Bij hun aankomst stond zowat het ganse dak van de rijwoning al in lichterlaaie. “De situatie was vrij chaotisch”, zegt brandweermajoor Marc De Langhe. “Door de grote rookontwikkeling kregen we ook meerdere meldingen van achterliggende woningen. De bewoners daar dachten dat het ook bij hen aan het branden was. Ploegen van ons zijn dat gaan controleren, maar alle meldingen bleken uiteindelijk over één en dezelfde brand te gaan.”

De brandweer was de hele avond in de weer.

De brandweerlieden gingen de vlammen te lijf, terwijl de politie de Gistelsesteenweg in een richting afsloot. Uiteindelijk was de brand zelf snel onder controle. “Toch zullen we nog de hele avond werk hebben”, stelt De Langhe. “Het dak stortte immers volledig in, waardoor onder het puin mogelijk nog smeulend materiaal ligt. We zullen dan ook nog enige tijd moeten nablussen.”

Onbewoonbaar

In de rijwoning woonde een jong gezin met kind. Zij waren er zich aanvankelijk niet van bewust dat hun dak in brand stond. “De eigenaar had wel een knal gehoord, gevolgd door het uitvallen van de elektriciteit. Kort nadien stonden mensen voor z’n deur met de melding dat er vlammen uit het dak sloegen. De bewoners zijn daardoor gelukkig op tijd buiten geraakt. Hun woning is wel onbewoonbaar. Het dak is volledig weg en op de lager gelegen verdiepingen is er zware waterschade. Het gezin zal opgevangen worden bij familie.”

De brandweer was de hele avond in de weer.

De schade aan het dak was bijzonder groot.

