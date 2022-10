Woning onbewoonbaar na zware brand: “Vuur ontstond wellicht aan oplader”

Brugge Cafébaas (35) krijgt klappen en schoppen in Brugse uitgaans­buurt: “Ze wilden mijn portefeuil­le stelen”

Een 35-jarige cafébaas uit Brugge is slachtoffer geworden van zinloos geweld in de Kuipersstraat. Na sluitingstijd wou de man nog een stapje in de wereld zetten, maar ‘s ochtends vroeg kreeg hij het aan de stok met een groepje, dat hem rake klappen en schoppen uitdeelde op het hoofd.

