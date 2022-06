Woensdag gereanimeerd door pompiers, zondag op bezoek in kazerne: Hond Qai stelt het goed na brand

De brandweer van Brugge werd woensdagmorgen opgetrommeld voor een brand in een appartement in de Dudzeelse Steenweg. Het ging om een hevige keukenbrand. Volgens de buren was er nog een hond in het appartement. Dus de pompiers beukten de deur in en konden het dier uiteindelijk binnen vinden. Hij had zich uit schrik verstopt en had al geen hartslag meer.