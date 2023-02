Wit-Russische oppositieleidster op bezoek in Brugge: “Uw steun doet heel veel deugd”

In het Stadhuis werd ze ontvangen door schepenen Minou Esquenet (CD&V) en Jasper Pillen (Open Vld Plus). Ook raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) was erbij. Hij nodigde de vrouw uit in Brugge, nadat ze elkaar ontmoet hadden in het Litouwse Vilnius, in het bijzijn van minister-president Jan Jambon. Tsikhanouskaya woont in Litouwen, om daar oppositie te voeren tegen president Loekasjenko. Die riep zichzelf uit tot president na de verkiezingen in 2020. Onder meer de echtgenoot van Tsikhanouskaya werd daarna opgesloten in de gevangenis, waar hij momenteel nog altijd zit.