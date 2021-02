Wij gingen proeven bij BABU, de nieuwste takeaway-zaak van sterrenchef Gert De Mangeleer: “Noem het geen hamburgers”

Het interieur van LESS Eatery, het sterrenrestaurant van De Mangeleer en Boudens, is nauwelijks aangepast voor BABU. Enkel de menukaart doet een nieuwe zaak vermoeden. De kleine kaart bestaat uit de drie bunners: Brooklyn, Brighton en Beirut. “Elke Bunner verwijst naar een stad of plaats die me inspireerde voor het creëren van de vulling van het broodje”, zegt Gert De Mangeleer, die met een brace rondloopt. “Gevallen tijdens het mountainbiken”, zegt hij. “Zowat het enige wat we in onze vrije tijd nog konden doen."