Wielerbaan in Assebroek moet plaats maken voor nieuwe Avanti-baskethal: “Ons team wil naar de hoogste klasse”

Ook Tolhuis opent nu zijn deuren voor studenten: “Met 800 plaatsen komen we tijdens de weekends en in vakanties maar nét toe”

Op vier nieuwe locaties kunnen studenten tijdens de komende examenperiode samen blokken in Brugge. De meest opvallende nieuwe hotspot is het ondernemerscentrum Tolhuis aan het Jan Van Eyckplein. “Dit is een manier waarop studenten ons gebouw kunnen leren kennen”, zegt Nathalie Neirynck. Lees hier waar studeren allemaal kan.