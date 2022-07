Wie voor optreden van Robert Plant & Alison Krauss kwam tijdens Cactusfestival, kan 25 euro terug krijgen

De hoofdact trad die avond niet op door plotse ziekte van Alison Krauss. Ook Plant zag het niet zitten om zonder zijn muzikale partner te performen. “We werden heel laattijdig met deze annulering geconfronteerd en konden ook geen vervangact optrommelen", klinkt het in een mededeling. “Publiek dat specifiek voor die dag naar het festival kwam, willen we dan ook vergoeden. We voorzien een terugbetaling van 25 euro voor houders van een dagtickets aangekocht aan volledige prijs in voorverkooop of aan de deur.” Die tickets kostten respectievelijk 62 en 75 euro. Ticketkopers worden verwittigd via mail.