Wie liet jonge moeder (25) bewusteloos achter op straat na aanrijding? “Moeilijk te vatten. Gelukkig zag een geitenboer me liggen”

Lindsay Carette (25) was dinsdagmiddag met de fiets op weg naar haar werk toen het fout liep. De vrouw, zorgkundige in een rusthuis, reed in de Weidestraat in Assebroek en hoorde een wagen naderen in de achtergrond. Enkele ogenblikken later voelde Lindsay hoe ze achteraan een duw kreeg, viel ze op de grond en werd alles zwart voor haar ogen.

“Pas 45 minuten later werd ik wakker in het ziekenhuis”, zegt Lindsay. “Een geitenboer had me bewusteloos zien liggen na het ongeval en verwittigde de hulpdiensten. Ik lig hier nu nog steeds met een zware hersenschudding en een gebarsten knieschijf.” Van de aanrijding zelf herinnert de vrouw zich nog weinig. Ze is teleurgesteld dat de bestuurder of bestuurster van de wagen vluchtmisdrijf pleegde. “Ik vraag die persoon dan ook om zijn of haar verstand te gebruiken en zich te melden bij de politie", zegt Lindsay, die twaalf dagen werkonbekwaam is en ondertussen aangifte deed bij de politie. “Het is moeilijk te vatten waarom iemand me zomaar op straat achterliet."