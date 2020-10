West-Vlaamse gouverneur reageert tevreden op Vlaamse maatregelen: “Nu inzetten op handhaving”

Of de avondklok niet gelijkgesteld had moeten worden? “Qua duidelijkheid had dat wel een voordeel geweest voor ons, want in West-Vlaanderen zitten we uiteraard in een hoekje met twee verschillende regimes aan de grens, al verwacht ik daarbij - zeker in het licht van de andere maatregelen - geen problemen. Donderdag zit ik terug samen met de burgemeesters. Daar zal de focus vooral liggen op de handhaving van de maatregelen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Wie de regels met de voeten treedt, brengt zichzelf en anderen in gevaar en moet gestraft worden.”