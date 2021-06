West-Vlaams gouverneur wil alle 60-plussers op fietscursus sturen: “Betrokkenheid tweewielers bij ongevallen was nooit zo groot”

West-VlaanderenIn 2020 zijn er in West-Vlaanderen 51 verkeersdoden gevallen. Dat is het laagste aantal sinds 2011. In 46 procent van de gevallen waren fietsers betrokken. Dat was nog nooit zo hoog en een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Daarom wil gouverneur Carl Decaluwé alle 60-plussers op fietscursus sturen. Seniorenorganisatie Okra verwacht dat heel wat 60-plussers op de uitnodiging in zal gaan.

Het aantal verkeersdoden tussen 2018 en 2020 daalt gestaag, van 78 in 2018 tot 51 in 2020. Opvallend genoeg viel de grootste daling tussen 2018 en 2019 en dus niet in het coronajaar 2020 te noteren. De stelling dat de coronacrisis heeft geleid tot een daling van het aantal fatale ongevallen in het eerste semester van 2020 blijkt voor West-Vlaanderen niet te kloppen. De daling in de cijfers bevindt zich immers in de maanden januari en februari en toen was er nog geen sprake van coronamaatregelen.

De meeste dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen in 2020 gebeurden op een gemeente- (48%) of gewestweg (42%). Op de snelwegen vielen 4 doden, een fikse daling in vergelijking met 2019 (9). Die daling wordt wél toegeschreven aan de coronamaatregelen. De meeste dodelijke ongevallen gebeurden op een recht stuk weg (86%) en buiten de bebouwde kom (72%). Het aantal dodelijke ongevallen op plaatsen waar de maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur is beperkt, daalde in 2020 van 23 in 2019 naar 12.

Poll Moeten 60-plussers op fietscursus? Ja

Nee Moeten 60-plussers op fietscursus? Ja (17%)

Nee (83%)

Corona

Het aantal nachtelijke dodelijke ongevallen is in 2020 sterk gedaald (12) in vergelijking met 2019 (25) en 2018 (18). Dat is een daling van 52% in vergelijking met 2019. Ook hier speelden de coronamaatregelen zoals het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de nachtklok een belangrijke rol. Drie kwart van de dodelijke ongevallen vond overdag en bij droog weer plaats. De top 3 van de meest voorkomende oorzaken: verkeerde plaats op de weg (44%), geen voorrang verlenen (38%) en overdreven of onaangepaste snelheid (34%).

De betrokkenheid van fietser bij dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen was nog nooit zo hoog. In 46% was een fietser betrokken. Alle dodelijke fietsongevallen gebeurden overdag en bij droog weer. In 70% van de gevallen op een rijbaan zonder wegmarkeringen en dat is een significante stijging in vergelijking met 2019 (64%) maar vooral 2018 (40%). In meer dan 6 op de 10 dodelijke fietsongevallen is een fietser ouder dan 60 jaar betrokken.

Welke aanbevelingen haalt West-Vlaams gouverneur uit deze cijfers? “Ik raad aan rijvaardigheidscursussen aan te bieden bij de aankoop van e-bikes, heropfrissingscursussen over de wegcode aan fietsers ouder dan 60 jaar te organiseren, het dragen van een fietshelm bij het rijden met een elektrische fiets aan te bevelen en in te zetten op technische fietscontroles op lagere én secundaire scholen.”

“Geen bezwaar, wel vervelend dat senioren weer geviseerd worden”

Bij Okra hebben ze geen bezwaar bij het organiseren van heropfrissingscursussen. “Mochten wij dit organiseren ben ik er zelfs van overtuigd dat er veel volk op zou afkomen”, zegt voorzitter Martine Vandenbussche (68) van Okra Kortrijk. “We hebben ook soms bijeenkomsten over verkeersveiligheid. Zo hebben we een tijdje geleden nog samen gezeten met een agent die iedereen nog eens het verkeersreglement van voetgangers, fietsers en automobilisten heeft uitgelegd, met ook een herhaling van de verkeersborden.” Martine Vandenbussche vindt het wel vervelend dat alweer de senioren geviseerd worden. “De senioren zijn heus niet de snelheidsduivels op de fiets hoor. De snelheidsduivels op de fiets zijn veel meer de mensen die in volle vaart naar hun werk rijden of degene met Speed pedelecs. Sinds kort rijd ik ook met een elektrische fiets. Dat vraagt inderdaad een aanpassing, maar die cursussen worden ook georganiseerd. Dat 60-plussers het vaakst betrokken zijn bij dodelijke ongevallen met fietsers, ja dat zal wel kloppen. maar zij zijn ook de meest kwetsbare personen. Als senioren vallen tijdens het wandelen lopen ze ook zwaardere verwondingen op dan jongere mensen.”