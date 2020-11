West-Vlaams gouverneur verbiedt vuurwerk, wensballonnen en kerstboomverbrandingen tot begin volgend jaar

Concreet gaat het verbod vanaf donderdag al in. Naast het verbod op vuurwerk, zelfs in eigen tuin, komt er ook een verbod op de traditionele kerstboomverbrandingen. Ook andere zaken zoals wensballonnen mogen niet gebruikt worden. “Traditioneel komen mensen dan samen op straat om het spektakel te bewonderen. Dat willen we in deze tijden absoluut vermijden”, zegt gouverneur Decaluwé. “Bovendien vallen er jaarlijks gewonden bij het afvuren van vuurwerk. Ziekenhuizen die sowieso al overbelast zijn, moeten we niet onnodig nog meer werk geven.” Het verbod in de provincie zal al zeker gelden tot 18 januari.