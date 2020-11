West-Vlaams gouverneur in quarantaine na positieve test van ouders en echtgenote: “Bewijs dat het iedereen kan overkomen”

Brugge Bloemisten mogen dan toch openblij­ven en dus pakt artiest Frederiek van Pamel uit: “Een beetje licht brengen tijdens dit donker jaar”

1 november Het scheelde geen haar of bijna niemand had zijn creatie gezien, maar de bloemenwinkels mogen openblijven en dus pakt de internationaal vermaarde artiest Frederiek van Pamel uit. Zijn winkel in Brugge is dit jaar nog spectaculairder aangekleed dan anders. “Op het niveau van winkels in Londen en New York”, zegt hij. “Hier steken mijn laatste spaarcenten in.”