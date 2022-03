Werkstraf voor personeelslid Brugse tearoom die partner van zaakvoerder bewusteloos slaat: “Ze had hem ‘terrorist’ genoemd”

De dertiger vluchtte in 2016 van z’n thuisland naar Europa. In 2017 kwam hij aan in België. Volgens z’n advocaat Tobias Valcke deed S.H. er alles aan om zich te integreren. Hij leerde Nederlands en vond werk in een tearoom in het centrum van Brugge. Op 16 februari 2020 stond hij er achter de bar koffies te maken. “Mijn cliënt had de bestelling niet goed gehoord, waarop het slachtoffer zich meteen kwaad maakte”, pleitte de advocaat van S.H. “Go home, you fucking terrorist”, zou ze daarop geroepen hebben volgens de verdediging.