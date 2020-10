Werknemer van Boudewijn Seapark overleden bij werken aan elektriciteitskast

Geen waarschu­wing, maar meteen boete bij kleinste coronaover­tre­ding in West-Vlaanderen: zo wil provincie aantal besmettin­gen inperken

9 oktober Provinciegouverneur Carl Decaluwé zet na overleg met de burgemeesters en politiezones alle zeilen bij om het aantal coronabesmettingen in West-Vlaanderen in te perken. Momenteel is de provincie samen met Limburg ‘de beste van de klas’. “En dat willen we zo houden. We moeten absoluut Brusselse toestanden vermijden. Het is erop of eronder", zegt Decaluwé. De tijd van waarschuwingen is dan ook voorbij. Wie een overtreding begaat, krijgt onmiddellijk een boete. Daarvoor worden heel wat middelen ingezet.