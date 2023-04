Werkneemster van tuinmeubelbedrijf krijgt 10 maanden cel nadat ze bijna 30.000 euro achteroverslaat

Kapster Daria (54) doet late carrières­witch en opent kleding­zaak in Katelijne­straat: “Het was nu of nooit”

In de Katelijnestraat, vlakbij het Ankerplein, heeft Daria Vanwalleghem (54) de kledingzaak Gracia geopend. Dat is ene opvallende carrièreswitch voor de voormalige kapster in Sint-Kruis. “Ik verkocht in mijn kapsalon al wat kledij, dus de keuze was snel gemaakt”, zegt ze.