Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis ging op zoek naar de geschiedenis van bijzondere Sint-Kruizenaars

Tijdens de kermis van Sint-Kruis organiseert de Heemkundige Kring Brugs Ommeland traditiegetrouw een tentoonstelling in het voormalige gemeentehuis De Zorge. Tweejaarlijks wordt die verzorgd door de Werkgroep Sint-Kruis. Het is dit keer een prachtig project geworden, uitgeplozen en uitgewerkt door Christiane Bekaert, Rita Bossuyt, Eric Colenbier, Jan De Schoolmeester, Johan Duyck, Guy Schelpe, Ludo Vandamme en Maurice Vanparys. Naast informatie over de historiek van de straten komen uiteraard ook de personen zelf aan bod. Eric Colenbier: “De voorbereidingen hebben 6 maanden geduurd. We gingen onder meer opzoekwerk doen in het parochie -en stadsarchief en natuurlijk beschikken we zelf over heel wat bronmateriaal. We merken dat de bezoekers echt geïnteresseerd zijn in de oorsprong van de straat waarin ze wonen.”