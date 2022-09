Werken langs Brugse Steenweg in Koolkerke veroorzaken ergernis: “Ik verlies wekelijks 10.000 euro omzet én krijg geen tegemoetkoming”

“Ik verlies 10.000 euro omzet per week dat de werken duren, zo simpel is dat", zegt hij. “Ze slepen al veel te lang aan en bovendien maken we geen enkele aanspraak op een tegemoetkoming. Als mijn garage zoals anders vlot bereikbaar is, dan komen klanten langs en kan ik af en toe ook een wagen verkopen. Nu is dat absoluut niet mogelijk. Ik heb zelfs mijn zaak moeten verlaten, omdat ze niet bereikbaar was. Ik huur nu een leegstaande loods wat verderop, waar ik tot 1 november kan blijven. Als de werken dan nog niet voorbij zijn, weet ik niet waar naartoe.”

Nieuwe asfaltlaag

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De betonplaten van de rijweg waren er in slechte staat. We werken in zones: tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat vervangen we betonnen wegverharding door een volledig nieuwe asfaltlaag, tussen de Leenweg en de Kasteeldreef herstellen we beschadigde betonplaten en richting Damme herstellen we ook beschadigde betonplaten op enkele locaties”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van AWV.