Werken in Sint-Jorisstraat duren nog tot eind september, deel tussen Vlamingbrug en Sint-Clarastraat afgewerkt

Filip (49) trekt, twee jaar na ramp, nog steeds naar Vesderval­lei: “Ik zie de angst in hun ogen als het water van de rivier opnieuw stijgt”

Twee jaar na de gigantische waterellende in de Vesdervallei trekt Bruggeling Filip Vanden Berghe (49) deze week voor de 133e dag naar het getroffen gebied. Daar deelde ‘Filip de Bruges', zoals hij in de Luikse regio genoemd wordt, al duizenden pakketjes uit in de wijken die getroffen werden door de catastrofe. “Het is een teken van respect tegenover al die mensen die ik in mijn hart gesloten heb.”