Werken in Joost de Damhouderstraat hervatten midden augustus

Beernem Eenrich­tings­ver­keer in straten rond Sijsele­straat om sluipver­keer te voorkomen

Tijdens het verlof van de aannemer is er in de Sijselestraat doorgaand verkeer mogelijk zonder verkeerslichten. Vanaf maandag 8 augustus gaan de rioleringswerken opnieuw van start en wordt de Sijselestraat tussen de Danegemstraat en de Praatstraat afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding via Brugge en Maldegem.

10:53