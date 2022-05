Werken aan R30 Buiten Katelijnevest tegen eind volgende week klaar

Diksmuide Diksmuide mag zich eerste ‘Vive le Vélo-stad’ van Vlaanderen noemen, maar daar staat niet iedereen voor te springen

Er is al een Vive le Vélo-winkel in Diksmuide, maar vanaf 4 juni vertrekken er ook zes gelijknamige fietsroutes richting heel West-Vlaanderen. Initiatiefnemer is sportjournalist en presentator van het tv-programma Vive le Vélo Karl Vannieuwkerke. Diksmuide pompt 50.000 euro in het fietsproject en werkt samen met VRT en Westtoer. In ruil krijgt de stad promotie. Oppositiepartij Vooruit kant zich tegen die steun; Eric De Keyser omschrijft het als promotie voor de winkel van Vannieuwkerke.

28 april