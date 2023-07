Wereldleider in ‘bubbelthee’ opent vestiging op toplocatie in Brugge

Van festival voor 100 mensen op Sint-Amands­plein tot Pete Doherty, het enfant terrible dat tegenwoor­dig ijsbaden neemt: Cactus viert vanaf vandaag 40ste verjaardag in Brugge

In den beginne was er amper 5 meter plaats tussen podium en mengtafel, aan het toenmalige café Cactus op het Sint-Amandsplein. Veertig edities later is het Cactusfestival in Brugge een vast rendez-vous voor duizenden bezoekers tijdens het tweede weekend van juli. Hoog tijd om even terug in de tijd te kijken met organisator Patrick Keersebilck, sinds 1987 bij het festival betrokken. “Toen die tourmanager zei dat zijn artiest niet zou optreden door stemproblemen... Mijn wereld stortte in.”