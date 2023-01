WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend en hevige neerslag in Brugge

Brugge Studente (19) na interne­ring van man die haar probeerde te verkrach­ten: “Ik durf niet meer op kot”

Een 19-jarige West-Vlaamse studente stond vrijdag voor het eerst opnieuw oog in oog met de man die haar vorig jaar probeerde te verkrachten aan haar kot. Door zich hevig te verzetten, slaagde het meisje er toen in om te ontkomen. “Mijn leven is sindsdien wel helemaal veranderd”, vertelt ze na de zitting van de raadkamer in Brugge. Die besliste haar belager te interneren.

13 januari