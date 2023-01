WEERBERICHT. Zo goed als helder weer in Brugge vanochtend

Ieper/Brugge Dertiger krijgt 18 maanden cel voor diefstal van wagens van groen­dienst en OCMW

Een 36-jarige man uit Kortrijk heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor de diefstal van twee wagens van de groendienst en het OCMW van Ieper. K.M. brak ook binnen in de Carrefour Express in het station van Brugge.

11 januari