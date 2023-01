WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Brugge

BRUGGE Bekende Brugse figurant en regisseur Dany De Wispelaere plots overleden op 66-jarige leeftijd

Twee weken terug liep Dany De Wispelaere nog mee als belleman in de Sterrenstoet en enkele dagen nadien is de Bruggeling, die ook de bezieler was van de zeewijding in Zeebrugge, onverwachts thuis overleden op 66-jarige leeftijd.

1 januari