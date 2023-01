WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Brugge

Luc Bellings gaat op zoek naar de beste cro­que-monsieur en geeft één 9/10: “Krokant aan de buitenkant en smeuïg vanbinnen... dit is de ideale croque”

De kans is groot dat je zelf regelmatig in een brasserie belandt voor een snelle hap, maar welke is nu écht de beste? Sterrenchef Luc Bellings trekt elke maand op pad om één gerecht in vijf brasserieën te proeven en te beoordelen. Deze week bestelt hij een croque monsieur in Hasselt, Gent, Brugge, Leuven en Antwerpen. “Leg nooit smeltkaas uit een plastic zakje op een croque! De smaak van de ham wordt er volledig door weggedrukt”

27 januari